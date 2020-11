Ag. Berardi: “Il futuro? Potrebbe restare al Sassuolo a vita”

Domenico Berardi è stato spesso accostato alla Fiorentina nelle ultime stagioni e, in modo timido, anche la scorsa estate quando si prefigurava la partenza di Chiesa. Ma l’attaccante calabrese ha sempre scelto di rimanere al Sassuolo, come già aveva fatto in passato di fronte agli interessamenti di Inter e Juve. “Non so se resterà neroverde a vita. Più avanti un altro tipo di scelta ci potrebbe anche stare, ma non è detto” sono le parole del procuratore Simone Seghedoni. “Ha ragione De Zerbi quando dice che l’ambiente Sassuolo gli ha dato tanto. Domenico è orgoglioso di giocare in questo club, è felice di essere rimasto, a maggior ragione ora che raccoglie i frutti della sua scelta. La squadra è seconda in classifica, gioca il miglior calcio in Italia e può raggiungere obiettivi che fino a qualche anno fa erano un sogno” ha aggiunto l’agente di Berardi alla Gazzetta di Modena.