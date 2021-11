ACF prepara il blitz per Alvarez: 20 mln in due rate. Ecco l’idea di Burdisso

La concorrenza con il Milan, spinge il club viola a programmare il blitz decisivo per valutare l’arrivo dell’attaccante. Questo quanto scritto da La Nazione

Burdisso è al lavoro per Julian Alvarez. Attaccante argentino che la società viola ha tra le prime opzioni per sostituire Dusan Vlahovic. E nell’edizione odierna de La Nazione si fa proprio il punto su questa possibile operazione. Il giornale spiega come il centravanti argentino sia in scadenza nel 2022 e come sul contratto sia presente anche una clausola rescissoria, intorno ai 25 milioni. E’ questo insomma il prezzo che chi è interessato dovrà versare al River. Ma, si legge, il contratto in scadenza è anche garanzia che nonostante le tante richieste, senza un rinnovo del giocatore, sarà impossibile accendere un’asta al rialzo. Da qui l’idea di Burdisso: presentare al club argentino una proposta d’acquisto di 20 milioni (al momento senza bonus) con la formula del pagamento in due tranche: 10 milioni subito e altrettanti a giugno.