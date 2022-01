Alvarez, il Peñarol gioca al rialzo. Sarà battaglia fino al “gong” finale

L'altro Alvarez, Agustin del Peñarol, nei pensieri della Fiorentina. Ma gli uruguaiani cercano di alzare le richieste

Il braccio di ferro tra Fiorentina e Peñarol per Agustin Alvarez sta tutto nella percentuale della futura rivendita. Chiudere la trattativa entro lunedì sarà una corsa contro il tempo per i viola. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la trattativa è in stato avanzato e c'è l'intesa con il giocatore, ma gli uruguaiani stanno cercando di giocare al rialzo.