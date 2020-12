Cutrone in uscita: tutte le pretendenti. Il preferito in viola è …

Anche per l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Patrick Cutrone sta per fare altre scelte professionali ed è più che probabile che a gennaio lasci Firenze per una nuova esperienza. Come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi si è fatta avanti la Sampdoria, l’attaccante piace anche a Genoa e Bologna e nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Benevento che vorrebbe fare un investimento. Le gerarchie a Firenze erano chiare: all’inizio si è giocato il posto con Vlahovic, ma le ultime performance del suo collega di reparto (compreso il gol che ha spianato la strada in casa della Juve) hanno ribaltato gli scenari. Cutrone, assente contro la Juve per un’indisposizione, deve stare attento alla sua prossima scelta, anche perché il suo cartellino è di proprietà del Wolverhampton pronto a liberarlo nuovamente un prestito a patto che ci sia qualche piccola garanzia sul riscatto.

Chi alla Fiorentina?

Il sogno è Scamacca, che preferirebbe il Milan, senza dimenticare le ipotesi che portano a Kokorin o Piatek (anche se Vlahovic merita solo fiducia e non concorrenza, ci sarà da riflettere). Ma questo è un altro paio di maniche che non inciderà nelle scelte di Cutrone.