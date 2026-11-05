Segui la cronaca della sfida tra Atalanta e Kairat

Redazione VN
AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

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Reduce dalla brutta sconfitta contro il Parma, l'Atalanta deve risollevarsi e proverà a farlo in Conference League contro il Kairat. Segui la cronaca del match:

FIORENTINA VS ATALANTA

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