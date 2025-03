Fiorentina ai quarti di finale di Conference League: ecco quanto incassa

Quanto ha guadagnato fino a oggi?

Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi riceverà uno stanziamento di 3,17 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 3,05 milioni di euro e un saldo di 120.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 400.000 euro per vittoria e 133.000 euro per ogni pareggio (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). Il premio per la qualificazione agli ottavi di finale è di 800.000 euro a club. Per la qualificazione ai quarti, conquistata contro il Panathianikos, il premio sale a 1.3 milioni di euro. In totale quindi la Fiorentina ha incassato circa 7 milioni di euro dalla competizione per ora.