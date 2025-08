Domani il sorteggio dei play off di Conference: cosa possiamo aspettarci

Come è strutturato il sorteggio di domani della Conference League e quali sono i possibili rischi per la Fiorentina.

Saverio Pestuggia Direttore responsabile 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 19:43)

Domani alle 14 entreremo nel vivo della quarta Conference League consecutiva a cui parteciperà la Fiorentina con il sorteggio delle gare del play off e sapremo a quale coppia di formazioni saranno abbinati i viola per giocarsi l'ingresso vero e proprio nella manifestazione UEFA. I tre precedenti play off hanno sempre grossi creato grattacapi alla Fiorentina, cominciando dal Twente (2022) passando dal Rapid Wien (2023) per chiudere il cerchio, per adesso, con la Puskas Akademia che, 12 mesi fa, fu sconfitta solo ai rigori (qui tutti i preliminari della storia viola). Per la quarta volta consecutiva la Fiorentina, che vanta anche il miglior ranking Uefa fra tutte le partecipanti, sarà una testa di serie. Ragionando per via ipotetica, con l'attuale ranking UEFA che è il migliore di sempre per i viola, la Fiorentina se giocasse in Europa League sarebbe ugualmente in prima fascia, mentre se partecipasse alla Champions sarebbe in terza fascia, quella per intendersi dove è situato il Napoli di Conte.

Come si svolge il sorteggio — Ma esaminiamo adesso da vicino come si svolgerà il sorteggio di domani. L'Uefa ha diviso le "piazzate" in quattro gruppi, le cui composizioni verranno comunicate domani mattina. Si tratta delle 19 gare da cui usciranno le 19 squadre "piazzate" che accederanno alla fase a girone unico insieme alle 5 formazioni derivanti del percorso "campioni" (tutte provenienti da campionati minori) e alle 12 perdenti del play off di Europa League. Come detto la Fiorentina sarà testa di serie e non saranno tante le squadre abbastanza conosciute a poter essere sorteggiate contro i viola. Ovviamente non conosciamo ancora le vincenti o le perdenti (da Europa League), ma per regolamento per conoscere quali saranno le teste di serie viene conteggiato il punteggio della squadra fra le due contendenti con il ranking più alto.

Le avversarie più ostiche — Per cominciare potranno essere sorteggiate 5 delle 7 squadre perdenti nel terzo turno di Europa League (2 invece sono teste di serie) e tra queste segnaliamo Brann, Legia Varsavia, Paok, Servette e Utrecht, ammesso che perdano nel doppio scontro in programma il 7 e 14 agosto. Ci sono poi le vincenti dei match del terzo turno di Conference League in programma negli stessi giorni. Molte squadre sono semi sconosciute, qualcuna invece ha un doppio passato ostico per i viola come l'Universitatea Craiova; poi ancora possiamo ricordare fra le più titolate Austria Vienna, Hajduk Spalato, AIK Solna, AEK Atene, Rosenborg, Losanna (l'ultima squadra di Antognoni) e infine Broendby. Queste in definitiva le squadre più pericolose che potranno essere sorteggiate contro la Fiorentina; per il resto troviamo compagini decisamente di basso livello, ma nel calcio è bene non dare mai dare niente per scontato e Pioli lo sa bene... ---> LEGGI LA GRIGLIA COMPLETA DEL SORTEGGIO DEL PLAY OFF DI CONFERENCE LEAGUE