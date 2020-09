Zurkowski: “A Empoli voglio proseguire la mia crescita”

La Fiorentina ha di nuovo ceduto Szymon Zurkowski a titolo temporaneo all’Empoli dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Il centrocampista polacco si è ripresentato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club azzurro:

Ero stato molto bene lo scorso anno ad Empoli, era stata un’esperienza importante e mi ero trovato al meglio con tutti. Il rapporto con lo spogliatoio era ottimo, ci allenavamo bene e mi piaceva la società e tutto l’ambiente. Voglio proseguire su quanto fatto lo scorso anno, possiamo far bene ed io voglio continuare nel mio percorso di crescita. Questo è un grande club, dove tutto è di alto livello e dove abbiamo tutto per far bene. L’ambiente è buono, come detto ho ritrovato tanti vecchi compagni, e tutti ci alleniamo bene per iniziare al meglio la nuova stagione.