Zhang rincara la dose: “Esagerato con Dal Pino? No, sono andato troppo leggero”

Steven Zhang parla al Financial Times e rincara la dose contro Paolo Dal Pino, cui martedì sera aveva dato del “più grande pagliaccio mai conosciuto” per la gestione del calendario calcistico in regime di coronavirus. “In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole – ha detto il numero uno dell’Inter -. Invece io penso che siano state leggere e non abbastanza forti”. Un affondo di nuovo polemico dopo le parole dei giorni scorsi (LEGGI) con cui Zhang, che andrà incontro a deferimento, aveva attaccato sui social il capo della Lega Calcio.