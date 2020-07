Zenga: “Pareggio meritato. Ribery? Fuoriclasse come lui non hanno età”

II tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha commentato a Sky Sport lo 0-0 contro la Fiorentina:

Anche oggi siamo stati sfortunati. Soprattutto nell’episodio del gol annullato a Simeone per millimetri. Mi dispiace per il ragazzo che è già due giornate che meriterebbe il gol. Il pareggio è un risultato meritato. I portieri sono stati bravi ed entrambe le squadre hanno avuto tante occasioni per segnare. Ribery? I fuoriclasse come lui non hanno età, possiedono una grande passione e determinazione che non li fanno invecchiare ne stancare. Anche contro il Parma il francese ha fatto cose impressionati e dopo 3 giorni ha già recuperato. Super parata di Dragowski? Si è stato davvero bravo su Nandez, si è tuffato in anticipo per coprire lo specchio.