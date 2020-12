Zenga critica i giocatori del Genoa al cellulare: “Dov’è la passione? Imparassero da Ibra”

Non si placa la polemica nei confronti dei tre giovani calciatori del Genoa, Micosvchi, Males e Asoro, pizzicati dalle telecamere al Ferraris con lo smartphone in mano ed un mezzo sorriso mentre la squadra rossoblu stava perdendo in campo contro il Parma. Sul caso è intervenuto anche Walter Zenga, he si è sfogato con un post pubblicato su Instagram: “La differenza tra un fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic, infortunato, va in panchina e incita i compagni… gli altri??? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni… a 5 minuti dalla fine , sotto di un gol, che fanno??? Giudicate voi… e poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori… ma dov’è la passione, il cuore il senso di appartenenza????”.