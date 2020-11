Zaccheroni: “Prandelli maestro di calcio, ma va protetto. Serve attenzione…”

Alberto Zaccheroni si è concesso ai microfoni di TMW, di seguito il breve spezzone riguardante la nuova Fiorentina di Prandelli:

La Fiorentina è una squadra sicuramente interessante, c’è qualche bel talento puro come Castrovilli. La rosa è un mix di calciatori esperti e giovani promesse. Sono contento per il ritorno di Cesare, stava soffrendo molto a star fuori. È un maestro di calcio, ora è tornato a casa sua. Mi auguro che non sia condizionato dal contratto in scadenza a giugno. Gli allenatori vanno protetti perchè i calciatori percepiscono certe cose. La società deve monitorare il tutto con attenzione. In ogni caso Prandelli può migliorare la classifica e valorizzare il parco giocatori.