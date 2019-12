Zazzaroni risponde alle accuse (anche) del twitter viola: “Sdegno a buon mercato”

Ha fatto molto discutere la prima pagina di oggi del Corriere dello Sport, che ha scatenato la reazione di alcuni profili social delle società di Serie A come Roma, Milan e Fiorentina (LEGGI QUI). Una situazione che ha spinto Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ad una replica molto piccata:

Piattaforme digitali? Direi pattumiere. Truccate da rancori nobili. Sdegno a buon mercato. Un bel pensiero al giorno toglie il medico di torno. Eserciti di benpensanti di questi tempi affollano il web per tingersi di bianco le loro anime belle. Individuato il razzista di turno, vai, due colpi alla tastiera e via la macchia, ti senti un uomo migliore in un mondo migliore. Bianchi, neri, gialli. Negare la differenza è il tipico macroscopico inciampo del razzismo degli antirazzismi. La suburra mentale dei moralisti della domenica, quando anche giovedì è domenica. “Black Friday”, per chi vuole e può capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza. Se non lo capisci è perché non ce la fai o perché ci fai. Un titolo innocente, peraltro perfettamente argomentato da Roberto Perrone, viene trasformato in veleno da chi il veleno ce l’ha dentro.