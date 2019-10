Zazzaroni: “Fiorentina grande sopresa. Mihajlovic? Battaglia che ha scossa il mondo”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Caceres e Castrovilli soprese assolute, non immaginavo potessero essere così decisivi fin da subito. Prospettive Squadra? I giocatori sono forti, il pubblico e la squadra sono diventati una cosa sola, e questo è fondamentale per puntare in alto. Mihajllovic? E’ una battaglia che ha toccato tutto il mondo, sembra che le cose stiano andando per il meglio. Sta contribuendo con tutto sè stesso a rendere importante la stagione per il suo Bologna.