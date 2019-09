Zavaglia: “Fiorentina, non ci si può aspettare di accorciare subito sulle altre squadre”

Il procuratore Franco Zavaglia ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb: “Commisso ha portato entusiasmo e ha messo i dirigenti nella condizione di creare una squadra importante. Ha tenuto Chiesa e portato giocatori di spessore come Ribery. Non so se potrà bastare per diminuire il gap con altre società ma è anche vero che non ci si può aspettare di accorciare subito le distanze. Il presidente ha comunque tentato di dare spessore e immagine alla società”. LA DETERMINAZIONE DI PEDRO: “SEGNERO’ TANTI GOL, VOGLIO FARE LA STORIA DELLA FIORENTINA”