Zaniolo e Demiral, saltano due crociati: la colpa è del campo?

Un doppio gravissimo infortunio nella stessa partita. Con la stessa diagnosi: rottura del legamento crociato del ginocchio. Dopo le notizie arrivate ieri sera su Nicolò Zaniolo, stamattina è toccato a Merih Demiral scoprire il suo (identico) destino. Per entrambi stop lunghissimo e, probabilmente, stagione già finita. Una doppia mazzata che pone l’interrogativo sul terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma, teatro di Roma-Juventus di ieri ma anche di Lazio-Napoli di sabato. A differenza del solito, infatti, si è scelto di fare giocare le due squadre della Capitale contemporaneamente in casa (perchè al ritorno l’Olimpico sarà chiuso anzitempo per i lavori in vista dell’Europeo). Ma forse questa decisione è stata fatale per Zaniolo e Demiral.