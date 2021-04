Vitale spara a zero su Agnelli: “Un ingordo. E Exor ha approvato”

L'ex dirigente ha parlato al Pentasport

Pino Vitale è stato ospite della trasmissione A pranzo con il Pentasport in onda su Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina e la vicenda Superlega:

"Superlega? Agnelli e Perez ne escono malissimo. Il numero uno juventino è un ingordo, non mi meraviglierei se dietro di lui ci fossero gli Elkann. Le grandi squadre vogliono tutti gli introiti per sé. Per questa operazione della Superlega non hanno considerato né politica né tifosi, una mossa da sprovveduti. I tifosi sono stati fondamentali: Italia, Francia e Inghilterra hanno risposto duramente. Non pensiamo che Agnelli sia andato al buio da solo, la Juve è posseduta al 62% da Exor che ha dato la sua approvazione."