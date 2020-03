Virus, Malagò scende in campo: riunione con le federazioni

Non ha perso tempo Giovanni Malagò. Il presidente del Coni solo ieri aveva parlato della necessità di una risposta univoca da parte dello sport all’emergenza coronavirus, quindi ha indetto per le 15 di questo pomeriggio una riunione straordinaria per cercare di trovarla.

L’appuntamento è in Sala Giunta, anche se molti si collegheranno in videoconferenza su Skype. Al tavolo tutte le federazioni degli sport professionistici (calcio, pallacanestro, golf e ciclismo) e degli sport di squadra (baseball, softball, handball, pallanuoto, pallavolo, rugby, hockey ghiaccio, hockey prato, hockey a rotelle, football americano, cricket e palla tamburello). All’incontro sono state invitate anche le due Federazioni di servizi (medici Sportivi e cronometristi). Lo scrive gazzetta.it.