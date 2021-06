Violenza sessuale di gruppo a Siena: coinvolti due calciatori

La denuncia della ragazza: ai domiciliari tre giovani. Uno dei giocatori finito nei guai milita in un club giovanile di Serie A

Al presunto stupro, che sarebbe accaduto nella notte fra il 30 e il 31 maggio nella città del Palio, avrebbe partecipato anche un 17enne, ora indagato. Fra i soggetti coinvolti un noto calciatore e un altro che milita nel settore giovanile di una squadra di Serie A. Arresti e perquisizioni sui cellulari alla ricerca di materiale utile per le indagini, sono stati fatti a Siena e in Sicilia, dove si trovava in vacanza il noto calciatore. La scorsa settimana la ventenne ha presentato la denuncia e per lei è stato attivato il protocollo 'Codice Rosso'. Lo riporta il Quotidiano Nazionale.