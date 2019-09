Vigorelli promuove la Fiorentina: “Si è data da fare sul mercato. Ribery è un campione”

L’agente e intermediario di mercato Claudio Vigorelli, ha parlato delle trattative estive che hanno coinvolto i club di Serie A. Queste le sue parole a tuttomercatoweb: “E’ stato un bel mercato, interessante. La Fiorentina ha portato un campione come Ribery, Juve e Inter hanno fatto il loro. È stata una sessione interessante. Il colpo più bello? Più che di un colpo parlerei del movimento generale. Tante società hanno fatto mercato, quasi tutte. La Fiorentina s’è data da fare, così come Cellino ha avuto grande capacità nel chiudere per Balotelli”. E COMMISSO AGGIUNGE: “VOLEVAMO ANCHE DE PAUL, NAINGGOLAN E DE ROSSI”