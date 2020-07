Vice Juric: “Il mister sta valutando il progetto per l’anno prossimo, serve un accordo”

Matteo Paro, vice di Juric a Verona, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 tra Hellas e Atalanta. Facendo riferimento alle parole del presidente gialloblu Setti nel pre gara (LEGGI), Paro ha risposto così alla domanda sulle riflessioni in corso di Juric: “Che tipo di valutazioni sta facendo Juric? Credo che il mister stia valutando con la società un progetto per l’anno prossimo. Quest’anno la squadra ha alzato di molto il proprio livello, per questo stanno discutendo di un progetto tecnico che metta d’accordo entrambe le parti”.