Vezzali: “Chiesta capienza del 75% per impianti sportivi all’aperto”

La sottosegretaria ed ex olimpionica Valentina Vezzali anticipa su Twitter le richieste del Consiglio dei Ministri sulle riaperture

Tiene banco il dibattito sulle riaperture tra le aule di Montecitorio. E attraverso un Tweet, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali anticipa le richieste del Consiglio dei Ministri: capienza al 75% per gli impianti sportivi all'aperto, 50% per quelli al chiuso in zona bianca. E anche in zona gialla le misure restrittive potrebbero essere allentate: