Verso Spezia-Fiorentina: le aquile riprendono i lavori e recuperano un elemento

Arkadiusz Reca ha smaltito il Covid (oltre ad un infortunio) ed è rientrato in gruppo

Dopo il giorno di riposo concesso al termine del pari ottenuto contro il Genoa martedì, lo Spezia è tornato a lavoro agli ordini di Thiago Motta per iniziare a preparare la trasferta di Firenze. Secondo quanto riporta cittadellospezia.com, la compagine ligure in vista della Fiorentina dovrebbe aver recuperato Arkadiusz Reca, esterno mancino reduce dal Covid. Il polacco non è stato, però, l'unico rientrato in gruppo: seppur parzialmente, infatti, si sono rivisti Sala, Erlic e Kiwior.