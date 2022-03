Verso Fiorentina-Hellas: esodo dei tifosi scaligeri, esaurito il settore ospiti

Le tifoserie sono gemellate e faranno da cornice ad un match importantissimo

Fiorentina-Verona dal sapore europeo? Sembrerebbe di sì, considerando la posizione in classifica di entrambe le squadre. Sarà anche per questo che la tifoseria gialloblù si muoverà in massa verso Firenze, dove comunque sarà accolta in un clima cordiale ed amichevole, essendoci il gemellaggio con quella gigliata. Come racconta veronasera.it, la vendita dei biglietti del settore ospiti per la partita di domenica è già terminata, a causa del rapido esaurimento dei 907 posti disponibili.