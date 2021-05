Verso Euro 2020, Gravina: “Mi auguro arrivi presto il rinnovo di Mancini”

Le parole del presidente Figc riguardo al futuro del commissario tecnico azzurro

Non solo gli strascichi negativi della Superlega: Gabriele Gravina oggi ha parlato anche, ovviamente, di Nazionale. Il presidente della Figc pensa agli Europei che si avvicinano sempre di più, ma soprattutto alle sorti della selezione azzurra. Che passano, giocoforza, dal futuro di Roberto Mancini. Il massimo dirigente federale ha detto a tal proposito: "Manca ancora qualche dettaglio, ci vedremo sicuramente prima della partenza della spedizione azzurra per definire la situazione. Mi auguro di poter annunciare presto il rinnovo del c.t., per continuare il magnifico lavoro che ha intrapreso nelle ultime stagioni".