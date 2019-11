Verona, Verre: “Classifica buona, dobbiamo mantenerla”

Il centrocampista del Verona, Valerio Verre, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club gialloblù:

Il primo gol in Serie A? Bella emozione, perché ero a San Siro, davanti a 60mila persone e contro un para-rigori come Handanovic: penso che non me lo scorderò mai. La scelta di tirare centralmente il rigore è stata quella giusta. Peccato per la sconfitta, però guardiamo avanti. La classifica e le prestazioni del Verona? Il mister è esigente ma i risultati si vedono: agli allenamenti corriamo tanto e questo contribuisce a far sì che in partita facciamo buone prestazioni, anche contro le grandi, giocando sempre da Hellas Verona. Compatti, cattivi e alla fine i risultati pagano, perché siamo in una buona posizione di classifica ma dobbiamo mantenerla.