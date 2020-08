Verona in ginocchio a causa di un alluvione. Il club: “Noi non molliamo mai!”

Pomeriggio pieno di paura e tensione a Verona dove delle fortissime precipitazioni hanno messo in ginocchio la città, con le vie piene di grandine e il centro cittadino sommerso dall’acqua. L’Hellas Verona, attraverso un tweer, ha mandato un messaggio di vicinanza e incoraggiamento alla città. Ecco il contenuto: “Hellas Verona FC esprime vicinanza e solidarietà a Verona e ai suoi abitanti per l’alluvione odierna che ha creato disagi, danni e momenti di paura. Dai Verona, noi non molliamo mai!”