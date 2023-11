Vergine: “L’esperienza alla Fiorentina esportata nella Roma. E ora il Milan”

"Con Corvino ho fatto un’esperienza che mi ha formato e mi ha forgiato, facendomi capire l’importanza di curare piccoli dettagli. Poi sono approdato alla Fiorentina, dove questo percorso si è allargato abbracciando tutta la gestione dell’atleta in tutte le sue sfaccettature tecniche, tattiche, organizzative e la gestione del tempo libero. Facemmo un progetto insieme con l’aiuto all’epoca della proprietà e del presidente, che si chiamava Promessa Viola, che aveva proprio esattamente quel taglio: occuparsi con tanti collaboratori dell’area educativa psicologica di formazione a riempire le giornate di questi giovani calciatori. Quel progetto ebbe tanto successo, come poi dimostrano i fatti, perché il vero successo è portare calciatori nella prima squadra o comunque nelle massime competizioni. Ebbe tanto successo, appunto, che poi dopo l’esperienza da responsabile a Firenze sono andato e sono approdato in un altro grande club che è la Roma, con una visione anche la Roma abbastanza importante. Perché è una proprietà americana, ha come base il voler valorizzare il calciatore partendo dalle radici, quindi dal vivaio, e fu applicato sempre lì con successo un modello. Sul più bello poi è stato interrotto perché il Milan di forza è venuto a strapparmi e portarmi a Milano per cercare adesso di ricreare qui le condizioni giuste affinché la mia esperienza, la mia formazione e le mie competenze le possa mettere a disposizione di questo grande club. Il primo grande obiettivo è diventare protagonisti nel nostro Paese e nel giro di non dico quanto tempo, ma io nella mia testa ce l’ho, diventare leader anche a livello internazionale".