Veretout: “Prima settimana a Firenze difficile, Roma scelta giusta”. Su Pioli e Astori…

Lunga ed interessante intervista quella rilasciata dall’ex viola Jordan Veretout ai canali ufficiali della Roma. Si parte con la valutazione degli allenatori incontrati fino ad ora nel corso della sua carriera: Sì, tutti mi hanno aiutato, da Ziani che mi ha fatto crescere per arrivare in prima squadra, fino a Remi Gard nell’anno all’Aston Villa e poi Cristophe Galtier quando sono andato al Saint-Etienne. Galtier in particolare era molto bravo a parlare alla squadra e a gestire un gruppo. Devo ringraziare tanto anche Stefano Pioli che ha capito subito il mio modo di giocare, così come io ho capito come lui voleva che giocasse la squadra. Mi ha anche aiutato a capire la cultura italiana e le differenze rispetto a quella francese”.

Veretout poi torna sull’estate del passaggio a Firenze e sulla sua esperienza in maglia viola: “Al Saint-Etienne, ma avevo di nuovo voglia di un’esperienza all’estero, cercando di evitare qualche errore commesso in quella precedente. La Fiorentina mi ha cercato e ho pensato che Firenze fosse una buona occasione. E lo è stata, visto che mi trovo molto bene in Italia. La prima settimana è stata difficile, Astori aveva una grande personalità, era il capitano. Quando sono arrivato in Italia e non parlavo la lingua lui mi ha aiutato moltissimo. Quello che noi compagni ci siamo detti per ripartire è che lui era un guerriero sul campo e noi dovevamo diventare come lui. E così abbiamo vinto una partita, due, tre, quattro, cinque, sei consecutive. La vita è andata avanti ma lui è ancora dentro di noi. Ancora oggi io penso spesso a lui. Dobbiamo vivere per lui, se oggi do tutto sul campo è anche perché sono ispirato da un capitano come lui, che metteva tutta la sua grinta negli allenamenti e nelle partite. Della prima partita giocata senza di lui contro il Benevento ho una foto a casa di tutti noi della Fiorentina a terra dopo la fine dopo il triplice fischio. Eravamo travolti dalle emozioni”.

Infine l’avventura alla Roma: “Mi trovo molto bene, quando per la prima volta mi ha chiamato mi ha convinto del fatto che mi volesse e sono contento di essere venuto a Roma, in una grande squadra, con grandi tifosi e un grande allenatore come Fonseca che mi ha già aiutato e potrà solo farmi crescere di più”.