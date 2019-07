“Veretout ha bisogno di tempo”. Niente amichevole oggi per il francese

Quest’oggi la Roma ha disputato un test amichevole contro il Gubbio, sconfitto per 3-0. Trai giallorossi non è sceso in campo Jordan Veretout. “Lui e Diawara sono appena arrivati, hanno bisogno di tempo“, ha detto Paulo Fonseca a Roma TV, che però, al contrario dell’ex viola, ha impiegato il mediano prelevato dal Napoli. Il francese, del resto, è indietro dal punto di vista fisico, considerando che con la Fiorentina a Moena non si è, in pratica, mai allenato.