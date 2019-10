Ventura: “Quanti talenti nella nazionale italiana! Chiesa…”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Gian Piero Ventura, tecnico della Salernitana:

Per quanto riguarda la nazionale, i giovani che stanno venendo fuori sono straordinari. Insieme a Chiesa, sono arrivati Sensi e Barella senza dimenticare i vari Zaniolo and company. Ci sono i presupposti per creare uno zoccolo duro e portare l’Italia dove merita.