Venti anni della “Fondazione Bacciotti”, ecco il francobollo: “Un orgoglio”

Nel giorno in cui è stato emesso il francobollo in onore della “Fondazione Tommasino Bacciotti”, da Palazzo Vecchio arrivano le parole di Paolo Bacciotti, che da venti anni porta avanti con successo sempre crescente questa straordinaria battaglia. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno: “Oggi è un giorno particolare, in un’annata difficile in cui la Fondazione è stata attiva nell’aiuto alle famiglie. Non potevamo essere più contenti di presentare il francobollo dedicato a Tommasino nel Salone dei Cinquecento. Questo ricorderà in tutto il mondo Tommaso, a vent’anni dalla sua scomparsa. Mi inorgoglisce il fatto che abbiamo fatto tante cose, negli scorsi giorni abbiamo inaugurato il 23° appartamento, un caso visto che avrebbe compiuto ventitre anni il 17 dicembre”. La vicinanza della Fiorentina non c’è potuta essere causa bolla: “Antognoni e Prandelli non sono potuti venire ma sono nel cuore della fondazione e pilastri degli ultimi venti anni”.