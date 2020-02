Intervenuto a TMW Radio, l’operatore di mercato Pasquale Sensibile ha parlato così di Riccardo Orsolini e Federico Chiesa:

Orsolini? Oggi è molto semplice parlare di lui, ma vanno dati meriti alla Juventus prima e al Bologna adesso. Rispetto a Chiesa, che si esprime in velocità, lui è bravo nella destrezza tecnica: li vedrei volentieri insieme, come esterni, in una ipotetica squadra.