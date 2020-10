Valcareggi: “Spalletti può tornare all’Inter, opzione Fiorentina impossibile. Sarri…”

Furio Valcareggi, noto procuratore, ha parlato ai microfoni di TMW. Tanti i temi trattati come il futuro di Luciano Spalletti, accostato anche alla panchina viola:

Se Conte dovesse saltare, non credo che all’Inter possano prendere un altro tecnico da venti milioni. Quindi può tornare Spalletti, già contrattizzato. Spalletti è di altissimo livello, negli ultimi undici anni è sempre entrato in Champions. Spalletti ha un contratto importante con l’Inter e non può venire alla Fiorentina. Anche Sarri è ancora legato alla Juve e ha uno stipendio pesante. Ha preso pure una botta forte con l’esonero. Mazzarri antipatico? Lui è veramente bravo, quelli simpatici vanno a Zelig…