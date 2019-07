Valcareggi: “De Rossi troppo romanista, Simeone via. Chiesa? Decide lui”

Furio Valcareggi, agente e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Non prenderei De Rossi, non riuscirebbe a fare quanto ha già fatto in giallorosso. E’ troppo romanista per giocare fuori da quel contesto. Simeone? Lo darei subito via. Chiesa? E’ lui che deve decidere il proprio futuro, anche se la parte del ‘cattivo’ toccherà ad Enrico (il padre, ndr)”. IL PUNTO SUL MERCATO VIOLA