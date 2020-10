Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “C’è un accordo di massima tra Juventus e Sarri per la separazione. Si lasceranno in buoni rapporti. Accordo cercato da Sarri perché da parte sua c’è voglia di allenare, la Fiorentina è una delle opzioni. Sedere sulla panchina viola avrebbe un valore sentimentale unico per lui. L’avventura alla Juventus non è decollata per mancanza di alchimia nello spogliatoio. La squadra non credeva fino in fondo alle idee del mister.

Sarri in corsa a Firenze? È un tecnico che ha bisogno di tempo per incidere. Entrando in corsa avrebbe ancora meno tempo ovviamente. Comunque non è sprovveduto, ha l’esperienza per gestire ogni situazione. Certamente sarebbe più facile per lui farsi seguire ciecamente dallo spogliatoio della Fiorentina. Concorrenza? La Roma rimane sul tecnico. Sarri è gestito da Ramadani che ha grande influenza in tutta Europa. Da non scartare a priori piste in Premier, Francia o Spagna. Dipende tutto dall’attitudine romantica di Sarri in proporzione alla sua ambizione nell’immediato”.