Uva (Vicepres UEFA) : “Champions ed EL finiranno senza tifosi, formula nuova ma necessaria”

Il vicepresidente della UEFA, Michele Uva, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

Aprire gli stadi ai tifosi per la fase finale di Champions League? La direzione è quella di finire la stagione a porte chiuse, in Champions League ed Europa League Bisogna rispettare i protocolli dei governi. Aprire le porte vorrebbe dire aprire flussi di tifosi tra varie nazioni, cosa che ad oggi non è ipotizzabile. Questa è una formula nuova, forzata, ma ci dà il sorriso di vedere il calcio ad altissimo livello e l’assegnazione di due coppe bramate dalle squadre.