Tutto come previsto: l’Italia Under 21 strapazza la Moldavia nell’unica amichevole del nuovo biennio prima del debutto ufficiale nelle qualificazioni all’Europeo 2021 in programma martedì a Castel di Sangro contro il Lussemburgo. E l’avventura di Nicolato parte subito bene, nelle idee prima ancora del risultato. A Catania finisce 4-0, con reti di Scamacca (il migliore), Frattesi (doppietta) e Tumminello. In campo come terzino sinistro anche il viola Ranieri.