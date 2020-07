Un obiettivo viola intanto festeggia una storica promozione in Premier League

Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni. Lo fa senza scendere in campo. Per la festa del Leeds è sufficiente il risultato di Huddersfield: nell’anticipo del 45° e penultimo turno di campionato, il West Bromwich di Bilic ha perso 2-1, rimanendo così a -5 ad una giornata dal termine. Al secondo tentativo, dunque, “El Loco” Marcelo Bielsa (ACCOSTATO ANCHE ALLA FIORENTINA TRA I POSSIBILI SUCCESSORI DI IACHINI) corona col successo la sua avventura nel calcio inglese: nella scorsa stagione fallì di un soffio la promozione, arrivando terzo in campionato e venendo eliminato dal Derby County di Lampard nella semifinale dei playoff. Stavolta, il Leeds ha portato a compimento un percorso condotto al vertice della classifica per tutta la stagione. (Gazzetta.it)