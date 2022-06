“Un bugiardo”. Iervolino-Sabatini, volano gli stracci. “Lo porto in tribunale”

Durissimo botta e risposta tra il presidente della Salernitana e l'ormai ex direttore sportivo

Volano gli stracci in casa Salernitana tra Danilo Iervolino e Walter Sabatini, che ha appena lasciato il club dopo la miracolosa salvezza ottenuta. Il presidente granata ci è andato giù duro oggi alla Gazzetta dello Sport: "Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Adesso leggo che si sente da Champions, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail. Non voleva Cavani? Anche in quell’occasione Sabatini sfiorò il ridicolo. Se io voglio un giocatore, lo compro. Questa è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini. Però sono umanamente dispiaciuto per come è finita".