L'ex calciatore della Fiorentina Romulo Souza Orestes Caldeira, ha ottenuto il patentino per poter allenare in Brasile. Dopo aver ricevuto la licenza UEFA, un'altra soddisfazione per il brasiliano, che adesso, aspetterà presto una chiamata in patria per iniziare la sua carriera da allenatore.