Ultimatum dei club alle tv per il saldo della sesta rata. Vie legali in caso di mancato pagamento

Durante l’assemblea di ieri della Lega Serie A si è discusso anche delle televisioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in 18 (astenuti Bologna e Sassuolo) hanno votato su quale atteggiamento opporre alle tv che rifiutano il pagamento della sesta rata. A Sky, Dazn e Img i club hanno decido di concedere ancora qualche giorno di tempo per procedere al saldo. Ma è un ultimatum, in caso contrario i club passeranno ufficialmente alle vie legali. Queste le tempistiche previste: domani riunione tra licenziatari e l’a.d. Lega De Siervo, lunedì la procedura dell’eventuale diffida, a cui seguiranno 5 giorni per permettere i pagamenti. Altrimenti, siamo a lunedì 25, seguiranno i decreti ingiuntivi. “La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo“. La Lega e i club di fatto rivendicano quanto spetta loro per contratto: negli accordi non è prevista la causa di forza maggiore e la volontà, ricordata anche nell’ultima occasione, resta quella di tornare in campo. Prima il saldo di quanto i club si aspettano di diritto, poi la ripresa di un dialogo costruttivo (auspicato anche da Sky) che guardi al futuro, magari alla vendita dei diritti televisivi del prossimo triennio. Sul presente non sono ammesse deroghe ai contratti in essere: per club, e Lega, non è ragionevole ipotizzare uno sconto di decine di milioni di euro se le squadre, questo almeno resta l’obiettivo, riprenderanno a giocare.