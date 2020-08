Ulivieri torna in politica: si candida alle regionali con Toscana a Sinistra

Come scrive firenzetoday.it, Renzo Ulivieri correrà alle prossime elezioni regionali con Toscana a Sinistra, che appoggia la candidatura di Tommaso Fattori presidente, nella circoscrizione di Empoli (la ‘Firenze 3′) e in quella di Prato. L’ex allenatore è stato amministratore locale per il PCI prima e poi per il PDS, poi nel 2013 ha sfiorato l’elezione al Senato con Sinistra Ecologia e Libertà. E’ il secondo nome noto del mondo del calcio a scendere in lizza per le prossime regionali, dopo quello di Giovanni Galli.