Ulivieri sicuro: “Juve, Milan e Inter saranno escluse dalla Serie A”

Il capo dell'assoallenatori va dritto al punto: "Se i 3 club partecipano alla Superlega, non possono rimanere nel nostro campionato"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Aiac, è sicuro: "Juventus, Inter e Milan non possono continuare a stare nella Serie A. La Juve ha vinto molti campionati perché si è organizzata meglio ma anche perché ha fatto molti debiti, indebitando la società. Escluderla con Inter e Milan? Credo verrà fatto, forse non da questa stagione. Ma non possono continuare a stare nella Serie A andando nella Superlega" la convinzione del capo degli allenatori italiani.