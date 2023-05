Ulivieri ne ha pure per Gasperini: “Non ha voluto affrontare la sua tifoseria”

"Sono frasi rilasciate a fine partita che hanno destato qualche perplessità, poi se ci ripensa un attimo anche Gasperini probabilmente qualcosa correggerebbe. Probabilmente non ha voluto affrontare la sua tifoseria, non è stata una bella cosa. Uno perché è nero, l'altro perché è zingaro o giallo: non se ne viene più a capo. C'è bisogno di più incontri con le tifoserie, di più confronto: sennò prendiamo una strada che non porta da nessuna parte".