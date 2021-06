Ulivieri: “Gattuso a Napoli era in mezzo ad un mare in tempesta”

Le parole del presidente dell'Assoallenatori

"Luciano Spalletti abita a Montaione, io a San Miniato, da casa mia vedo quasi casa sua. È un allenatore anziano, ma giovanissimo: si aggiorna e guarda lontano. A Napoli ci vuole un condottiero come lui e attenzione, non voglio affermare che Gattuso non lo sia stato, anzi, Rino ha navigato bene su un mare in tempesta."