Ulivieri chiarisce: “Pirlo può allenare, De Rossi no: vi spiego la differenza”

Renzo Ulivieri, ex viola e presidente dell’associazione calciatori, ha parlato del patentino per allenare in Serie A a TMW. Ulivieri ha chiarito anche la posizione di Daniele De Rossi, in passato accostato alla Fiorentina:

Pirlo non ha ancora preso il patentino da allenatore, ma il regolamento parla chiaro: può già allenare perché è un allievo del corso UEFA Pro. Entro il 21 agosto dovrà consegnare la tesi e a ottobre discuterla a Coverciano assieme ai suoi colleghi, poi sarà ufficialmente un allenatore. Daniele De Rossi invece per il momento non può allenare, proprio perché lui non ha ancora fatto il corso.