Ufficiale, via alla graduale riapertura degli stadi: fino a 1.000 tifosi per due gare di Serie A

Via alla graduale riapertura degli stadi. Qualche ora fa è arrivato l’annuncio del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (LEGGI): presto tutte le competizioni sportive all’aperto che rispetteranno le regole previste potranno ospitare un pubblico di 1000 persone. L’Empoli aveva già annunciato l’apertura dello stadio per l’amichevole con il Pordenone, oggi si è accodata anche la Regione Emilia Romagna: “Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli, al Tardini della città emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio Emilia”. Un traguardo importante per la nuova stagione di Serie A che avrà inizio questo weekend. Gradualmente il pubblico potrà tornare negli stadi a tifare i propri beniamini.