Attraverso una nota della Lega Serie A, è ufficiale il rinvio di Napoli-Inter. Una decisione che di fatto è maturata stamattina e che fa il paio con la scelta fatta ieri con Juventus-Milan, l’altra semifinale di Coppa Italia. “Rinviata a data da destinarsi” recita il comunicato. Al momento non ci sono in realtà date disponibili, a meno che l’Inter non esca quanto prima dall’Europa League. INCREDIBILE, LA STAGIONE RISCHIA DI NON FINIRE