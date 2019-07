Ufficiale: nuovo incarico anche per Gilardino

Della Fiorentina che fece divertire i tifosi con Prandelli in panchina, sono molti i giocatori che stanno intraprendendo nuove strade. E alcuni sono tornati all’ovile “viola”, vedi Dario Dainelli. E’ notizia di oggi l’inizio di una nuova avventura anche per Alberto Gilardino. L’ormai ex attaccante a 37 anni si misurerà sulla panchina della Pro Vercelli in Serie C. Curiosità, la presentazione avverrà stasera in diretta tv:

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il Sig. ALBERTO GILARDINO, che sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico sarà presentato ufficialmente alla stampa giovedì 11 luglio alle ore 23, nella sala stampa dello stadio “Silvio Piola”. L’evento sarà trasmesso in diretta nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.